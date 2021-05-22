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القبض على مواطن بحائل صوّر رجال الأمن أثناء أداء مهامهم وعلّق عليها بألفاظ مسيئة

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القبض على مواطن بحائل صوّر رجال الأمن أثناء أداء مهامهم وعلّق عليها بألفاظ مسيئة القبض على مواطن بحائل صوّر رجال الأمن أثناء أداء مهامهم وعلّق عليها بألفاظ مسيئة
نشرها في وسائل التواصل.. جرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأُحيل للنيابة

القبض على مواطن بحائل صوّر رجال الأمن أثناء أداء مهامهم وعلّق عليها بألفاظ مسيئة

أعلنت شرطة حائل القبض على مواطن قام بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الأمنية، والتعليق عليها بألفاظٍ مسيئة.

تفصيلاً، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن نتائج المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم المعلوماتية وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ لقيامه بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الأمنية، والتعليق عليها بألفاظٍ وعباراتٍ مسيئة، ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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