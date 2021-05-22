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رئيس ديوان المحاسبة يقرّر إنشاء "وحدة التحوّل الرقمي"

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رئيس ديوان المحاسبة يقرّر إنشاء "وحدة التحوّل الرقمي" رئيس ديوان المحاسبة يقرّر إنشاء "وحدة التحوّل الرقمي"
تهدف إلى تحقيق التميز في الخدمات والحلول الرقمية

رئيس ديوان المحاسبة يقرّر إنشاء

أصدر رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، قراراً بإنشاء وحدة إدارية بالديوان بمسمّى "وحدة التحوّل الرقمي"؛ بغرض تحقيق التميز في الخدمات والحلول الرقمية، في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويهدف القرار إلى تسريع تنفيذ مبادرات وأعمال التحول الرقمي بالديوان، وتوفير الخدمات والحلول الرقمية للمستفيدين من داخل الديوان وخارجه، وتعزيز جهوده في المحافظة على المال العام، إضافة إلى بناء القدرات وتمكين استخدام نماذج ذكاء الأعمال.

ويناط بالوحدة تنفيذ مهام تخطيط مبادرات وأعمال التحول الرقمي ودعم تطوير نماذج الأعمال بالديوان؛ للتحول إلى نماذج رقمية وذكية، وتبني أدوات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حوكمة الإجراءات والإشراف على تنفيذ المشاريع الرقمية بالديوان.

وستتولى الوحدة تعظيم الاستفادة من المنصات الرقمية في تنفيذ أعمال الديوان، وتحسين تجربة المستفيدين من داخل الديوان وخارجه، وتحقيق التكامل مع الجهات الأخرى وتوحيد الإجراءات ومنع الازدواجية، وكذلك رفع جودة أداء وكفاءة وفاعلية تنفيذ المشاريع الرقمية بالديوان.

وجاء ذلك القرار بالتزامن مع إقامة الندوة السنوية الـ"17" للديوان العام للمحاسبة وموضوعها "مستقبل العمل الرقابي الحكومي، في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي"، التي ستعقد "عن بُعد"، غداً الأحد، بالشراكة مع الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي، وبمشاركة عدد من الأمراء والوزراء ونخبة من الخبراء والمختصين في موضوع الندوة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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