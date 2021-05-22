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النيابة العامة تأمر بالقبض على المعتدين على شخص في إحدى الصالات الرياضية

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النيابة العامة تأمر بالقبض على المعتدين على شخص في إحدى الصالات الرياضية النيابة العامة تأمر بالقبض على المعتدين على شخص في إحدى الصالات الرياضية
فيما شمل ذلك مصوّر المحتوى وناشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي

النيابة العامة تأمر بالقبض على المعتدين على شخص في إحدى الصالات الرياضية

صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، بأنه وفقاً لما رصده مركز الرصد النيابي من تداول محتوى معلوماتي يثبت قيام عدة أشخاص بالاعتداء عمداً على شخص داخل مسبح إحدى الصالات الرياضية بمدينة الرياض، فقد صدر أمر النائب العام بتحريك الدعوى الجزائية بحق كل مَن اشترك في الواقعة، وذلك بالقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وشمل ذلك مصوّر المحتوى وناشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكّد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه التعدّي على حريات الآخرين، والجناية عليهم بأيّ صورةٍ من صورها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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