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شحنة جديدة من بيروت.. ضبط شحنة "خردة" ملغمة بـ 4 أطنان حشيش متجهة لدولة عربية

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شحنة جديدة من بيروت.. ضبط شحنة "خردة" ملغمة بـ 4 أطنان حشيش متجهة لدولة عربية شحنة جديدة من بيروت.. ضبط شحنة "خردة" ملغمة بـ 4 أطنان حشيش متجهة لدولة عربية
بعد وقائع مشابهة مع وبعدها اليونان.. "حزب اللات" يواصل تدمير سمعة لبنان

شحنة جديدة من بيروت.. ضبط شحنة

أفادت تقارير إخبارية، السبت، بأن مديرية الجمارك في ميناء صيدا- جنوبي لبنان، تمكّنت أمس الجمعة، من إحباط تهريب أكثر من أربعة أطنان من المخدرات إلى .

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن السلطات المختصة تمكنت من ضبط 4.2 طن من مادة الحشيش، موزعة على 140 برميلاً كان المهرّبون يحاولون تصديرها إلى مصر، على أنها شحنة من خردة الحديد.

وكانت السلطات اليونانية، قد أعلنت الشهر الماضي، أنها ضبطت أكثر من 4 أطنان من الحشيش مخبأة في شحنة آلات صنع الحلويات، وكانت قادمة من لبنان في طريقها إلى سلوفاكيا.

وقبل ذلك، أعلنت السعودية حظر استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان بعد ضبط كميات كبيرة من مخدر الكبتاغون بعد أن جرى دسّها داخل شحنة من ثمار فاكهة الرمان.

وفي العام الماضي، عثر ضباط الجمارك السعوديون على 54 مليون حبة كبتاغون -وهو أمفيتامين شائع الاستخدام لدى المقاتلين في جميع أنحاء الشرق الأوسط ويشيع تعاطيه في الخليج- في العنب والتفاح والبطاطس التي تم شحنها من لبنان إلى ميناء جدة المطل على البحر الأحمر.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، إن السلطات تواصلت مراراً مع نظيرتها اللبنانية لحثها على اتخاذ "إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة" إلا أن عمليات التهريب استمرت، ما دفع الرياض إلى "منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها".

ووفق "الحرة" يُلقي عديد من الخبراء والمحللين في لبنان باللائمة في التجارة على جماعة "حزب الله"، الإرهابية المدعومة من إيران.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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