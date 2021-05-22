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قد تُجْلب الأمطار هنا.. "المسند" عن طقس اليوم: استقرار ورياح تثير غبارا

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قد تُجْلب الأمطار هنا.. "المسند" عن طقس اليوم: استقرار ورياح تثير غبارا قد تُجْلب الأمطار هنا.. "المسند" عن طقس اليوم: استقرار ورياح تثير غبارا
قال: تشكيلات سحب واليوم يوافق 1 الجوزاء..هطولات متفرقة على أجزاء

قد تُجْلب الأمطار هنا..

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند ،اليوم، رياحا سطحية نشطة مع استقرار جوي عام.

وقال: "اليوم الرياح السطحية نشطة وتكون شمالية في #الحدود_الشمالية و#الجوف قد تثير بعض #الغبار، اليوم يوافق 1 الجوزاء لعام 1399 هجري شمسي (هـ.ش)".

وأضاف: "استقرار جوي عام في معظم المناطق وفي معظم عناصر الطقس، عدا تشكيلات من السحب التي قد يهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء محدودة على #عسير #الباحة جنوب #مكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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