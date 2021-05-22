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مرعب.. شاهد مطر النار في

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لحظة هبوب عاصفة رملية عملاقة بمدينة أستراخان

فيديو مرعب.. شاهد مطر النار في روسيا

كان هذا الرجل يسير محتميًا بمظلة في أحد شوارع مدينة سان بطرسبيرج بروسيا، وفجأة نسمع صوتًا يصم الآذان، وبعده تتساقط حول الرجل المرعوب قطع من نار، ولا يدري الرجل أين يذهب بخوفه.

وتحت عنوان "مطر النار" قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، في هذه اللحظة المرعبة سقطت أمطار من شرارات كهربائية ضخمة على المارة المصدومين بعد أن ضربت صاعقة أسلاك حافلات الترولي في المدينة الروسية.

وقد التقطت كاميرات المراقبة هذا المشهد المرعب يوم 19 مايو الجاري، بأحد التقاطعات في مدينة سان بطرسبرج.

وفي المقطع يظهر وميض برق من الضوء الساطع، قبل لحظة من دوي الرعد الذي يصم الآذان.

في اللحظة التالية انهارت أمطار غزيرة من الشرر في الشارع؛ مما جعل الناس يتوقفون وهم يشاهدون ما يحدث في رعب.

يُظهر مقطع آخر تم تصويره انفجارًا هائلاً وقع في المدينة أثناء العاصفة الرعدية.

ويقول أحد شهود العيان: لم أرَ شيئًا كهذا من قبل، لقد كانت لحظة مخيفة ومدهشة.

وحسب وسائل إعلام روسية تواجه البلاد موجة من عواصف رعدية وأمطار غزيرة وبَرَد وحتى أعاصير صغيرة تمر في الشوارع.

وحسب موقع اليوم: فقد سجلت كاميرات المراقبة في مدينة أستراخان الروسية الأربعاء 19 مايو لقطات تظهر عاصفة رملية بارتفاع يفوق ارتفاع منزل متعدد الطوابق.

وبثّت وسائل إعلام روسية لقطات للعاصفة التي جاءت من إقليم كالميكيا، التي تعد أقوى عاصفة على مدى السنوات القليلة الماضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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