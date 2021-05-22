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الهند.. إصابات كورونا تتراجع والوفيات تتجاوز 4 آلاف في 24 ساعة

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الهند.. إصابات كورونا تتراجع والوفيات تتجاوز 4 آلاف في 24 ساعة الهند.. إصابات كورونا تتراجع والوفيات تتجاوز 4 آلاف في 24 ساعة
توجيه محلي بإزالة جميع الإشارات إلى السلالة الهندية من مواقع التواصل

الهند.. إصابات كورونا تتراجع والوفيات تتجاوز 4 آلاف في 24 ساعة

أعلنت الهند السبت، تسجيل 257299 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينما زاد عدد الوفيات بواقع 4194، في استمرار لتسجيل أعداد مرتفعة في عدد الوفيات.

وأشارت بيانات وزارة الصحة الهندية، إلى أن إجمالي إصابات في البلاد بلغ 26.3 مليون، بينما وصل عدد الوفيات إلى 295525.

وكانت الإصابات بفيروس كورونا في الهند قد سجّلت في الثلث الأول من شهر مايو الجاري أرقاماً قياسية، حيث تجاوزت على مدى أيام عدة 400 ألف إصابة على أساس يومي.

ووفق رويترز كانت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند قد طالبت اليوم السبت، بإزالة جميع الإشارات إلى السلالة الهندية من فيروس كورونا من مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك، بعدما أفادت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق هذا الشهر، بأن المتحور الهندي من كوفيد-19، هو أحد العوامل التي أدّت إلى تفشي الفيروس بوتيرة متسارعة بالهند، لأنه أكثر عدوى وفتكاً، ومقاومة للقاحات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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