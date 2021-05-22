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كورونا..  76855 إصابة جديدة بالبرازيل و2604 بالمكسيك و1148 بمصر و666 بكوريا الجنوبية

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كورونا..  76855 إصابة جديدة بالبرازيل و2604 بالمكسيك و1148 بمصر و666 بكوريا الجنوبية كورونا..  76855 إصابة جديدة بالبرازيل و2604 بالمكسيك و1148 بمصر و666 بكوريا الجنوبية
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

كورونا..  76855 إصابة جديدة بالبرازيل و2604 بالمكسيك و1148 بمصر و666 بكوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 76855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2215 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ حتى الآن أكثر من 15.9 مليون إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات الرسمي أكثر من 446 ألف وفاة.

المكسيك

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، الجمعة، إنها سجلت 2604 إصابات جديدة بفيروس كورونا و176 وفاة.. وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالبلاد إلى مليونين و392744 ومجمل الوفيات إلى 221256.

وأوضحت إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

سجّلت مصر 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 52 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة في مصر بالفيروس بلغ 251539 من ضمنهم 185243 حالة تم شفاؤها، و14611 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 666 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 135344 إصابة.

وذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا، أنه تم تسجيل أربع وفيات جديدة بسبب الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1926 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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