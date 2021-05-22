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"الأرصاد": أمطار رعدية على المرتفعات وغيوم وسحب رعدية بحائل والقصيم والرياض والشرقية

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"الأرصاد": أمطار رعدية على المرتفعات وغيوم وسحب رعدية بحائل والقصيم والرياض والشرقية "الأرصاد": أمطار رعدية على المرتفعات وغيوم وسحب رعدية بحائل والقصيم والرياض والشرقية
رياح مثيرة للأتربة والغبار على الجوف والشمالية وسطحية بمناطق تبوك والمدينة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مرتفعات: نجران، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، كما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين وربع على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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