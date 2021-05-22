أخبار عاجلة

أمير تبوك يواسي الشيخ "عبدالرحمن فقيه" في وفاة نجله -
"الخيال" يستقبل رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة في تشيلي -
"إخاء" و"تعارفوا" يتفقان على تقديم برامج متكاملة للوقاية والتأهيل من الإدمان -
مركز أبحاث الإعاقة وجامعة الأميرة نورة يوقعان مذكرة تعاون لدعم البحث العلمي -
نائب رئيس الحرس الملكي يقلد اللواء عساف بن ربيعان رتبته الجديدة -
"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بريطانيا -
"قطان" يبحث سير مفاوضات السلام مع قائد الحركة الشعبية بجنوب السودان -
"الفيصل" يدشن معرض مشروعات مكة الرقمي "بناء الإنسان وتنمية المكان" -
الأحوال المدنية تلغي اشتراط "صكوك كتابات العدل" لبعض الحالات -
"الحياة الفطرية" يدعو مقتني المفترسات للتواصل لتسليمها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. cnn arabic

حصري لـCNN.. روسيا تبني قواعد عسكرية بالقطب الشمالي للهيمنة على المنطقة

Print
مواضيع متعلقة
لقاحات MRNA التي استُخدمت لمكافحة كورونا قد تغير الطب كما نعرفه

لقاحات MRNA التي استُخدمت لمكافحة كورونا قد تغير الطب كما نعرفه

مراسلة قناة الجزيرة جيفارا البديري تصرخ لحظة اعتقالها في القدس

مراسلة قناة الجزيرة جيفارا البديري تصرخ لحظة اعتقالها في القدس

لحظة اعتقال الناشطة منى الكرد من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس

لحظة اعتقال الناشطة منى الكرد من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس

دارين بربر.. لبنانية بساق اصطناعية تدخل "غينيس" وتكشف لـCNN سر قوتها

دارين بربر.. لبنانية بساق اصطناعية تدخل "غينيس" وتكشف لـCNN سر قوتها