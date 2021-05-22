أخبار عاجلة

دراسة: القيادة المتزنة في الطرق المزدحمة توفر الوقود من 10% إلى 40% -
أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية -
"بن حثلين": سنقضي في "المزاين" على سفهاء التفاخر بالقبيلة -
وكيل "الشؤون البلدية والإسكان" يشيد بتجارب "ترميم" بالشرقية -
جراحة نادرة لتوأم من بوروندى.. أطباء الدمرداش ينقذون شالوم وبانيلا فى 16 ساعة -
التاكو الشهي.. بنكهة جديدة! -
"الزكاة" تعلن عن مزادين علنيين لبيع سيارات في "جمرك الطوال وميناء جازان" -
"مدني مكة" يحذر من حالة سحب ممطرة بالطائف وميسان -
برعاية "الفيصل".. "برمجان القرآن" يصل حفل ختامه غداً ويُعلن الفائزين -
كارثة تلوح في الأفق.. "حرب إيرانية - تركية" على العراق يكشف كواليسها "صالح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

وسط توترات متصاعدة في القدس.. مظاهرة عربية - يهودية مشتركة ضد خطط التهجير في الشيخ جراح

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
التاكو الشهي.. بنكهة جديدة!

التاكو الشهي.. بنكهة جديدة!

السنوار: إسرائيل لم تدمر سوى 3% من أنفاقنا في غزة

السنوار: إسرائيل لم تدمر سوى 3% من أنفاقنا في غزة

شاهد.. مقاتلات سو-34 الروسية تهاجم مطارا عسكريا

شاهد.. مقاتلات سو-34 الروسية تهاجم مطارا عسكريا

تظاهرات تضامنية مع حي الشيخ جراح

تظاهرات تضامنية مع حي الشيخ جراح