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دراسة: القيادة المتزنة في الطرق المزدحمة توفر الوقود من 10% إلى 40%
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السبت 05 يونيو 2021 01:33 مساءً
أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
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السبت 05 يونيو 2021 01:33 مساءً
"بن حثلين": سنقضي في "المزاين" على سفهاء التفاخر بالقبيلة
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السبت 05 يونيو 2021 01:33 مساءً
وكيل "الشؤون البلدية والإسكان" يشيد بتجارب "ترميم" بالشرقية
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السبت 05 يونيو 2021 01:33 مساءً
جراحة نادرة لتوأم من بوروندى.. أطباء الدمرداش ينقذون شالوم وبانيلا فى 16 ساعة
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السبت 05 يونيو 2021 01:30 مساءً
التاكو الشهي.. بنكهة جديدة!
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السبت 05 يونيو 2021 01:27 مساءً
"الزكاة" تعلن عن مزادين علنيين لبيع سيارات في "جمرك الطوال وميناء جازان"
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السبت 05 يونيو 2021 01:17 مساءً
"مدني مكة" يحذر من حالة سحب ممطرة بالطائف وميسان
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السبت 05 يونيو 2021 01:17 مساءً
برعاية "الفيصل".. "برمجان القرآن" يصل حفل ختامه غداً ويُعلن الفائزين
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السبت 05 يونيو 2021 01:17 مساءً
كارثة تلوح في الأفق.. "حرب إيرانية - تركية" على العراق يكشف كواليسها "صالح"
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السبت 05 يونيو 2021 01:17 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
ظريف يطالب بايدن بتغيير نهج واشنطن تجاه طهران من أجل إنجاح المفاوضات
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 22 مايو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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