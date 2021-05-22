أخبار عاجلة

دراسة: القيادة المتزنة في الطرق المزدحمة توفر الوقود من 10% إلى 40% -
أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية -
"بن حثلين": سنقضي في "المزاين" على سفهاء التفاخر بالقبيلة -
وكيل "الشؤون البلدية والإسكان" يشيد بتجارب "ترميم" بالشرقية -
جراحة نادرة لتوأم من بوروندى.. أطباء الدمرداش ينقذون شالوم وبانيلا فى 16 ساعة -
التاكو الشهي.. بنكهة جديدة! -
"الزكاة" تعلن عن مزادين علنيين لبيع سيارات في "جمرك الطوال وميناء جازان" -
"مدني مكة" يحذر من حالة سحب ممطرة بالطائف وميسان -
برعاية "الفيصل".. "برمجان القرآن" يصل حفل ختامه غداً ويُعلن الفائزين -
كارثة تلوح في الأفق.. "حرب إيرانية - تركية" على العراق يكشف كواليسها "صالح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

ظريف يطالب بايدن بتغيير نهج واشنطن تجاه طهران من أجل إنجاح المفاوضات

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
التاكو الشهي.. بنكهة جديدة!

التاكو الشهي.. بنكهة جديدة!

السنوار: إسرائيل لم تدمر سوى 3% من أنفاقنا في غزة

السنوار: إسرائيل لم تدمر سوى 3% من أنفاقنا في غزة

شاهد.. مقاتلات سو-34 الروسية تهاجم مطارا عسكريا

شاهد.. مقاتلات سو-34 الروسية تهاجم مطارا عسكريا

تظاهرات تضامنية مع حي الشيخ جراح

تظاهرات تضامنية مع حي الشيخ جراح