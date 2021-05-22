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أمير تبوك يواسي الشيخ "عبدالرحمن فقيه" في وفاة نجله
-
الاثنين 07 يونيو 2021 05:37 مساءً
"الخيال" يستقبل رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة في تشيلي
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الاثنين 07 يونيو 2021 05:37 مساءً
"إخاء" و"تعارفوا" يتفقان على تقديم برامج متكاملة للوقاية والتأهيل من الإدمان
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الاثنين 07 يونيو 2021 05:37 مساءً
مركز أبحاث الإعاقة وجامعة الأميرة نورة يوقعان مذكرة تعاون لدعم البحث العلمي
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الاثنين 07 يونيو 2021 05:37 مساءً
نائب رئيس الحرس الملكي يقلد اللواء عساف بن ربيعان رتبته الجديدة
-
الاثنين 07 يونيو 2021 05:37 مساءً
"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بريطانيا
-
الاثنين 07 يونيو 2021 05:21 مساءً
"قطان" يبحث سير مفاوضات السلام مع قائد الحركة الشعبية بجنوب السودان
-
الاثنين 07 يونيو 2021 05:21 مساءً
"الفيصل" يدشن معرض مشروعات مكة الرقمي "بناء الإنسان وتنمية المكان"
-
الاثنين 07 يونيو 2021 05:05 مساءً
الأحوال المدنية تلغي اشتراط "صكوك كتابات العدل" لبعض الحالات
-
الاثنين 07 يونيو 2021 05:05 مساءً
"الحياة الفطرية" يدعو مقتني المفترسات للتواصل لتسليمها
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الاثنين 07 يونيو 2021 05:05 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الخارجية المصرية تحذر من مخاطر الملء الثاني لـ سد النهضة دون اتفاق
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 22 مايو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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