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بعدما أصبحت أكثر قبولاً وبروزًا في مواقف الحياة اليومية

أصبحت مكالمات الفيديو جزءًا رئيسيًّا في الحياة اليومية.. فمع تزايُد عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل، واستخدام مكالمات الفيديو التي أصبحت أكثر قبولاً وبروزًا في مواقف الحياة اليومية، فإنها مسألة وقت فقط قبل أن تبدأ الصناعة في التحرُّك نحو تحسين هذه التجربة بشكل أكبر.

ويمكن رؤية إحدى هذه الخطوات للأمام من "هواوي"، وهي واضحة في الجيل التالي من أجهزة التلفاز HUAWEI Vision S، الذي يأتي بتطبيق MeeTime ، الذي يتميز بمكالمات فيديو عالية الدقة 1080 بكسل بفضل وجود كاميرا بدقة 13 ميجابكسل.

وكشفت هواوي عن تلفاز HUAWEI Vision S ، وميزة مكالمات فيديو عالية الدقة مع 1080 بكسل باستخدام تطبيق Mee Time ، من خلال سلسلة من إعلانات الفيديو التي تدور حول شهر رمضان، التي تصوِّر سيناريوهات مختلفة، بدءًا من ابن بعيد عن عائلته، ولا يمكنه الوصول في الوقت المناسب، إلى فتاة صغيرة تفتقد والدها المشغول بالعمل في المستشفى، ويفوّت تناوُل وجبة السحور، في حين أن الفيديو الثالث يدور حول كيفية اجتماع عائلتين تتقاسمان إفطارًا رمضانيًّا عبر مكالمة فيديو.. كل ذلك من خلال تقنية HUAWEI Vision S وتطبيق MeeTime. .

وتُظهر مقاطع الفيديو هذه كيف يلجأ الناس في الوقت الحاضر إلى التكنولوجيا، وكيف يتم استخدامها كأداة لجمعهم معًا كما هو الحال في ظروف الأوضاع الحالية؛ إذ لا يزال الوجود مع العائلة والأصدقاء حول طاولات الإفطار أو السحور غير ممكن في جميع أنحاء المنطقة.

وميزة أخرى لم يتم رؤيتها في أي تلفاز آخر في الأسواق السعودية؛ إذ تم تزويد تلفاز HUAWEI Vision بكاميرا بدقة 13 ميجابكسل، تدعم مكالمات الفيديو والتصوير الفوتوغرافي بدقة 1920 × 1080. ومع ذلك، فإن أهم ما يميز هذه الكاميرا هو أنها تستخدم تصميم شفط مغناطيسي؛ وهو ما يجعل من السهل إرفاقها أو فصلها في أي وقت؛ وهو ما يضمن حصول المستخدمين على الخيار عندما يتعلق الأمر بزوايا المشاهَدَة.

من ناحية أخرى، تمهّد هذه الكاميرا الطريق لوظيفة MeeTime، التي تتيح للمستخدمين مكالمات فيديو عالية الوضوح بدقة 1080 بكسل، وكل ذلك على شاشة HUAWEI Vision S الكبيرة.

ولا يمكن للمستخدمين إجراء المكالمات مباشرة من وإلى تلفاز HUAWEI Vision S فحسب؛ بل يمكنهم أيضًا نقل المكالمات من الأجهزة الأخرى المتصلة: يمكن للمستخدم بدء مكالمة على هاتفه الذكي -على سبيل المثال- ثم نقل المكالمة بسلاسة إلى تلفاز HUAWEI Vision S، الذي سيقوم بذلك، ثم استخدام الكاميرا وشاشة العرض وصوت التلفزيون لمتابعة مكالمة الفيديو.

وغالبًا ما يكون النطاق الترددي للشبكة مصدر قلق شائع عند استضافة مكالمات الفيديو. ببساطة، يمكن أن يؤدي وجود نطاق ترددي منخفض للشبكة إلى حدوث مشكلات في مكالمات الفيديو، مع مشكلات مثل الإنهاء المفاجئ للمكالمات، أو انخفاض الصوت، أو حتى التشويش في الصوت.. يحدث هذا عادة بسبب ارتفاع الطلب على النطاق الترددي للشبكة لمكالمات الفيديو. ومع ذلك، في السيناريوهات التي يكون فيها عرض النطاق الترددي للشبكة منخفضًا يقوم تلفاز HUAWEI Vision S وتطبيق MeeTime تلقائيًّا باكتشافه وضبط جودة المكالمة وفقًا لذلك. ويتم ذلك بشكل أساسي عن طريق تقليل الدقة الإجمالية للمكالمة، والتأكد من بقاء المكالمة سلسة، وحفظها من السقوط تمامًا.

وتعمل الكاميرا بدقة 13 ميجابكسل أيضًا على كونها كاميرا كاملة للتصوير الفوتوغرافي والفيديو. وبفضل مجال الرؤية الموسع فإن الكاميرا الموجودة في تلفاز HUAWEI Vision S قادرة على استيعاب المزيد من الأشخاص والأشياء في إطارها، وتعمل كبديل مثالي لالتقاط صور عائلية أو جماعية عندما لا يكون الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي كافيَيْن.

وبفضل هذه الميزة الفريدة فإن تلفاز HUAWEI Vision S يتقدم ليصبح الجيل التالي من أجهزة التلفاز؛ وهو ما يجعلها ترقية تكنولوجية لا غنى عنها لأي منزل؛ فهي لا تَعِدُ فقط بسهولة الاستخدام، ولكنها توفِّر أيضًا تجربة مكالمات فيديو أفضل بشكل عام؛ وكل ذلك بفضل ميزة MeeTime.

ولم يتم تأكيد الأسعار والتوافر بعد، لكننا نعلم أن تلفاز HUAWEI Vision S قادم إلى السوق السعودي قريبًا.

هواوي