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وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع اليمنية مع المبعوث الأمريكي

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وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع اليمنية مع المبعوث الأمريكي وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع اليمنية مع المبعوث الأمريكي
استعراض الجهود المشتركة لدعم سبل الوصول لحل سياسي شامل للأزمة

وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع اليمنية مع المبعوث الأمريكي

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في نيويورك، اليوم، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيم ليندركنق.

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة لدعم سبل الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

حضر اللقاء، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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