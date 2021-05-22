اعتذار وتحقيق ومؤتمر صحفي.. فيديو أغرب واقعة لقطار باليابان

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السائق: لم أُبلِّغ لأنني شعرتُ بالحرج.. وكان القطار يسير بسرعة 150 كم

عقدت شركة السكك الحديدية في اليابان الخميس الماضي مؤتمرًا صحفيًّا، قدَّمت خلاله اعتذارها لجمهورها من ركاب قطار فائق السرعة، وأكدت أن تحقيقًا فُتح في أغرب واقعة، وأن السائق سيتحمل عواقب تصرفه. أما ما حدث فهو أن القطار تأخَّر لمدة دقيقة عن موعده!

وحسب تقرير لوكالة "فرانس برس"، فقد سلَّم سائق قطار ياباني فائق السرعة دفة القيادة خلال سيره إلى عامل التذاكر غير المؤهَّل لكي يتمكن من الذهاب على عجل إلى الحمام؛ وهو ما تسبَّب في تأخير وصول القطار، وفق ما أفادت شركة السكك الحديدية التي اضطرت للاعتذار.

وحسب التقرير، كان من الممكن أن تمرَّ الواقعة من دون أن يتنبه إليها أحد، لكن القطار تأخَّر دقيقة واحدة؛ وهو ما أدى تلقائيًّا إلى فتح تحقيق في الدولة الآسيوية المشهورة بدقة المواعيد.

واعترف سائق القطار المعروف باسم "الشينكانسن" بأنه ترك مقعده بعدما شعر بآلام في البطن، وسلَّم قيادة القطار الذي كان يحمل 160 راكبًا إلى مراقب تذاكر؛ حتى يتمكن من الذهاب بسرعة إلى الحمام.

وغاب السائق لمدة 3 دقائق بينما كان القطار يسير بسرعة 150 كيلومترًا في الساعة.

وقال ناطق باسم الشركة لوكالة "فرانس برس" إن قطارات شينكانسن تعمل بأنظمة تحكُّم معلوماتية مركزية دقيقة، ويتعيَّن تاليًا على السائق البشري البقاء في مكانه لمعالجة أي مواقف غير متوقعة.

ويُفترض أيضًا بالسائقين زيادة السرعة أو فرملتها يدويًّا بحسب الضرورة لضمان السلامة، ووصول القطار في الموعد المحدد، إلا أن غياب السائق أدى -على ما يبدو- إلى تأخير القطار لمدة دقيقة واحدة عن موعده؛ ما أدى إلى فضح أمره لدى رؤسائه.

وينبغي على السائقين الذين يواجهون حالة طوارئ أثناء قيادتهم القطار التنسيق مع مركز التحكم لتسليم المهمة إلى سائق مؤهَّل آخر، أو إيقاف القطار على السكة، أو حتى في أقرب محطة.

واعتذرت إدارة الشركة عن الحادث في مؤتمر صحفي عقدته الخميس، وأكدت أن السائق سيتحمَّل عواقب تصرفه.

ودافع السائق عن نفسه مؤكدًا أنه تفادى إيقاف القطار حرصًا على عدم التسبُّب في تأخيره. وأضاف: "لم أُبلِّغ عن (الموقف)؛ لأنني شعرتُ بالحرج".