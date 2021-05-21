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مدرب "النصر" يطلب التعاقد مع محترف "السد" القطري

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مدرب "النصر" يطلب التعاقد مع محترف "السد" القطري مدرب "النصر" يطلب التعاقد مع محترف "السد" القطري
بعد انتهاء عقده مع الفريق

مدرب

كشفت تقارير صحفية أن المدير الفني لنادي النصر، البرازيلي مانو مينزيس، طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع محترف السد القطري.

وبحسب ما نقلت صحيفة "العرب" القطرية فإن المدرب أبلغ إدارة النادي برغبته في التفاوض مع لاعب السد القطري، الكوري جونغ وو يونغ؛ للتعاقد معه خلال الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع الفريق.

من جهة أخرى، قال رئيس النادي في تصريحات إن المدرب باقٍ مع الفريق الموسم المقبل، ولا توجد نية لتغييره.

وتحدثت تقارير أخرى عن اقتراب الحارس الدولي محمد العويس، حارس مرمى الأهلي، من الانضمام للنصر الموسم المقبل.

وقالت تلك التقارير إن العويس لا يرغب في تجديد تعاقده مع الفريق لفترة مقبلة، وإنه يريد البحث عن تجربة احترافية جديدة.النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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