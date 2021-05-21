14 وفاة و937 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

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جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 14 وفاة و937 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9328 وفاة و728549 إصابة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 357 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 165 حالة في محافظة الزرقاء، 86 حالة في محافظة إربد، منها 4 حالات في الرمثا، 65 حالة في محافظة البلقاء، 56 حالة في محافظة المفرق، 46 حالة في محافظة الكرك، 39 حالة في محافظة عجلون، 36 حالة في محافظة معان، منها 5 حالات في البترا، 26 حالة في محافظة جرش، 23 حالة في محافظة الطفيلة، 22 حالة في محافظة العقبة، 16 حالة في محافظة مأدبا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 10619 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 83 حالة، فيما غادرت 80 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 630 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 13 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 29 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 20 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 23 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 6 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 7 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 7 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 702 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 708602 حالة.

وأضاف أن 26307 فحوصات مخبريّة أجريت اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7060976 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 56ر3 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 61ر3 بالمئة.