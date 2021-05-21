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"النصر" يكشف عن التقرير الطبي لثلاثي الفريق الأول

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"النصر" يكشف عن التقرير الطبي لثلاثي الفريق الأول "النصر" يكشف عن التقرير الطبي لثلاثي الفريق الأول
قبل موقعة "الوحدة"

كشف نادي النصر اليوم الجمعة عن التقرير الطبي للاعبي الفريق الكروي الأول لكرة القدم في مباراة الفريق مساء الأمس أمام الرائد، والتي تضمنت موقف الثلاثي عبدالله مادو وعبد الإله العمري، وخالد الغنام من الإصابات التي لحقت بهم، أخيراً.

وأوضح النادي أن مادو مدافع الفريق يعاني من كدمة يحتاج معها لراحة وعلاج لمدة يومين، بينما يشكو زميله عبدالإله العمري من شد عضلي يحتاج لذات المدة من أجل العودة للمشاركة مع زملائه في الفريق.

وبين التقرير الطبي تعرض خالد الغنام إلى التواء في الكاحل، وسيخضع اللاعب إلى فحص بالأشعة على موضع الإصابة، يوم غد السبت، لتحديد العلاج وفترة غيابه عن الفريق.

ويستعد النصر لمواجهة فريق الوحدة، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في "الشرائع"، يوم الثلاثاء القادم، في ختام مباريات الجولة الـ29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 45 نقطة، حصدها من 13 فوزاً و6 تعادلات، بينما تقبل الفريق 9 خسائر، وذلك قبل جولتين على نهاية المسابقة.

النص

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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