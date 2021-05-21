أخبار عاجلة

جراحة نادرة لتوأم من بوروندى.. أطباء الدمرداش ينقذون شالوم وبانيلا فى 16 ساعة -
التاكو الشهي.. بنكهة جديدة! -
"الزكاة" تعلن عن مزادين علنيين لبيع سيارات في "جمرك الطوال وميناء جازان" -
"مدني مكة" يحذر من حالة سحب ممطرة بالطائف وميسان -
برعاية "الفيصل".. "برمجان القرآن" يصل حفل ختامه غداً ويُعلن الفائزين -
كارثة تلوح في الأفق.. "حرب إيرانية - تركية" على العراق يكشف كواليسها "صالح" -
هل ستلغى "أولمبياد طوكيو"؟ اليابان تجيب وتعقيب بـ"كم تكلف؟ والمأزق"! -
شرطة الشمالية تضبط 5 لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بـ "كورونا" -
بلدية بيشة ترفع ١٢ ألف طن مخلفات.. خلال أسبوع -
خطباء الجوامع: قرار قصر استخدام مكبرات الصوت يوافق فتاوى العلماء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سعود بن نايف لأبطال "الداخلية": بيّض الله وجوهكم يا رجال

Print
في رسالة مختصرة ضمَّنها صورًا من التدريبات القتالية للأبطال

سعود بن نايف لأبطال

عبَّر وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، عن اعتزازه وفخره برجال الأمن من منسوبي الوزارة الذين خاطبهم بـ"أسود الداخلية" في رسالة خاصة، وجَّهها لهم عبر حسابه في "تويتر" مساء اليوم الجمعة.

وقال الوزير في رسالة مختصرة، ضمَّنها صورًا من التدريبات القتالية للأبطال: "أسود الداخلية، بيَّض الله وجوهكم يا رجال".

وأضاف: "هذه الرسالة المختصرة بعدد كلماتها، العميقة بمعانيها السامية، تعبِّر عن الفخر والاعتزاز برجال وزارة الداخلية في مختلف القطاعات والرُّتَب والمواقع".

يُشار إلى أن يقظة رجال الأمن، واحترافيتهم في التعامل مع الأحداث المفاجئة، قادتا إلى إيقاف شخص حاول الصعود اليوم على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة.

سعود بن نايف لأبطال

سعود بن نايف لأبطال

وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزارة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دراسة: القيادة المتزنة في الطرق المزدحمة توفر الوقود من 10% إلى 40%

دراسة: القيادة المتزنة في الطرق المزدحمة توفر الوقود من 10% إلى 40%

أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

"بن حثلين": سنقضي في "المزاين" على سفهاء التفاخر بالقبيلة

"بن حثلين": سنقضي في "المزاين" على سفهاء التفاخر بالقبيلة

وكيل "الشؤون البلدية والإسكان" يشيد بتجارب "ترميم" بالشرقية

وكيل "الشؤون البلدية والإسكان" يشيد بتجارب "ترميم" بالشرقية