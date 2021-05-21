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2700 مزرعة مانجو بالقنفذة بها 400 ألف شجرة منتجة

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تنتج 40 ألف طن سنوياً.. ويبدأ حصادها في هذا الشهر

2700 مزرعة مانجو بالقنفذة بها 400 ألف شجرة منتجة

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن عدد مزارع المانجو بمحافظة القنفذة أكثر من 2700 مزرعة، ويتجاوز الإنتاج السنوي 40 ألف طن، مشيراً إلى أنه ابتداء من شهر مايو يبدأ مزارعو محافظة القنفذة بحصد محصولهم من المانجو، ويستمر حصاد المحصول لأكثر من ثلاثة شهور بالمحافظة.

وأضاف: "الوزارة تعمل على دعم زراعة المانجو والفواكه الاستوائية عن طريق توفير الدعم الفني والتقني للمزارعين في المنطقة؛ فهي من ضمن جهود مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، والتي نجحت في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وإحضار المختصين في الفاكهة الاستوائية من منظمة الفاو ومن الجامعات للتوعية وإقامة الندوات والمحاضرات وتقديم النشرات الإرشادية وبرامج التوعية التي يتم عقدها للمزارعين في بداية كل موسم، وتقديم الدعم الفني حول كيفية القضاء على أمراض المحصول؛ مما أسهم إسهاماً كبيراً في تطوير زراعة هذه الفاكهة والتوسع فيها وأدى إلى زيادة الإنتاج".

وتابع: "تحتوي المحافظة على أكثر من 400 ألف شجرة، ويزرع في محافظة القنفذة العديد من الأصناف مثل (التومي- الجلن- البلدي- السانسيشن- الهندي- السوداني) وغيرها من الأصناف".

وأردف "كما أن هناك دعماً وإعانة سنوية للإنتاج تقدم لمزارعي المانجو لمن تنطبق عليه شروط الاستحقاق، واستخدام الري الحديثة".

يُذكر أنه بدأت زراعة المانجو في المحافظة منذ 50 عاماً، وتمت إقامة 10 مهرجانات للمانجو بمحافظة القنفذة منذ عام 1431 هـ، والتي ينظّمها مكتب الوزارة بمحافظة القنفذة، وتأتي هذه المهرجانات كدعم للمزارعين لتسويق منتجاتهم وتعريف الزائر والمهتم بهذه الفاكهة وتشجيع المزارعين على تطوير هذه الزراعة.

2700 مزرعة مانجو بالقنفذة بها 400 ألف شجرة منتجة

2700 مزرعة مانجو بالقنفذة بها 400 ألف شجرة منتجة

2700 مزرعة مانجو بالقنفذة بها 400 ألف شجرة منتجة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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