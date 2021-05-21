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"الاتفاق" يستأنف تدريباته قبل استضافة "الرائد"

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"الاتفاق" يستأنف تدريباته قبل استضافة "الرائد" "الاتفاق" يستأنف تدريباته قبل استضافة "الرائد"
أجرى تمارين لياقية ومناورة على جزء من الملعب

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، قبل استضافة الرائد يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في أول مباراة للفريق على أرضه بعد السماح بعودة الجماهير.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي، قد اشتمل على تمارين لياقية ثم قسم لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل يواصل الاتفاق تحضيراته مساء يوم غدٍ السبت، تحضيراً لمواجهة الرائد ضمن منافسات الجولة الـ29 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/2020.الاتفاق الرائد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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