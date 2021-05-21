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خادم الحرمين للرئيس الفلسطيني: المملكة ستواصل جهودها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

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خادم الحرمين للرئيس الفلسطيني: المملكة ستواصل جهودها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية خادم الحرمين للرئيس الفلسطيني: المملكة ستواصل جهودها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
عبر اتصال هاتفي

خادم الحرمين للرئيس الفلسطيني: المملكة ستواصل جهودها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكد خادم الحرمين الشريفين للرئيس عباس إدانة وشجبها للاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أسفر عنه من سقوط للضحايا الأبرياء والجرحى، داعيًا الله - عز وجل - أن يمُنَّ عليهم بالشفاء العاجل.

كما أكد - حفظه الله - أن السعودية ستواصل جهودها على الأصعدة كافة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، متمنيًا - حفظه الله - للشعب الفلسطيني الأمن والسلام.

من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره البالغ لمواقف السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ حتى اليوم، معربًا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين ولحكومة السعودية على جهودها المبذولة في المنظمات الدولية والإسلامية والعربية لوقف العدوان الإسرائيلي، ونصرة الشعب الفلسطيني.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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