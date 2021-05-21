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تجديد عضوية ياسر المسحل في لجنة الانضباط بالفيفا

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تجديد عضوية ياسر المسحل في لجنة الانضباط بالفيفا تجديد عضوية ياسر المسحل في لجنة الانضباط بالفيفا
خلال اجتماعه الـ71 برئاسة رئيس الاتحاد الدولي

تجديد عضوية ياسر المسحل في لجنة الانضباط بالفيفا

صادق أعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالإجماع على انتخاب أعضاء لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي للفترة من 2021 إلى 2025، التي تضمنت تجديد عضوية رئيس الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء كونغرس الفيفا في دورته الحادية والسبعين اليوم الجمعة، الذي ترأسه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، وعُقد عبر الاتصال المرئي.

من جانبه، رفع رئيس الاتحاد السعودي الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للفيفا على ثقتهم، وللاتحاد الآسيوي لكرة القدم على دعمه المستمر، متمنيًا أن يحقق وزملاؤه باللجنة تطلعات الأعضاء، والعمل على تطوير اللعبة والنهوض بها خلال الدورة الجديدة.الاتحاد الدولي لكرة القدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل لجنة الانضباط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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