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المملكة ترحِّب بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة

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المملكة ترحِّب بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة المملكة ترحِّب بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أعربت عن تطلُّعها لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

المملكة ترحِّب بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة

عبّرت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وثمنت الجهود التي بذلتها جمهورية العربية الشقيقة، وكذلك جهود الأطراف الدولية الأخرى في هذا الشأن.

كما أعربت عن تطلعها إلى تظافر الجهود لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجددت المملكة تأكيدها على مواصلة مساعيها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للوصول إلى تحقيق تلك التسوية.وزارة الخارجية السعودية فلسطين غزة المملكة العربية السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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