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"الأرصاد" ينبِّه الشمالية والجوف: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية

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"الأرصاد" ينبِّه الشمالية والجوف: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية "الأرصاد" ينبِّه الشمالية والجوف: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية
مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية.. وتشمل عددًا من المحافظات بالمنطقتَيْن

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن جديدَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشمالية والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أن المنطقة تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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