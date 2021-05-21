أخبار عاجلة

"الزكاة" تعلن عن مزادين علنيين لبيع سيارات في "جمرك الطوال وميناء جازان" -
"مدني مكة" يحذر من حالة سحب ممطرة بالطائف وميسان -
برعاية "الفيصل".. "برمجان القرآن" يصل حفل ختامه غداً ويُعلن الفائزين -
كارثة تلوح في الأفق.. "حرب إيرانية - تركية" على العراق يكشف كواليسها "صالح" -
هل ستلغى "أولمبياد طوكيو"؟ اليابان تجيب وتعقيب بـ"كم تكلف؟ والمأزق"! -
شرطة الشمالية تضبط 5 لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بـ "كورونا" -
بلدية بيشة ترفع ١٢ ألف طن مخلفات.. خلال أسبوع -
خطباء الجوامع: قرار قصر استخدام مكبرات الصوت يوافق فتاوى العلماء -
إغلاق 4 منشآت تجارية بمكة خالفت تدابير "كورونا" الاحترازية -
"المشيطي": المملكة تشارك العالم في التصدي للتدهور البيئي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرياني": ميلشيا الحوثي لا تفقه لغة الحوار وتستخدم ملف صافر للابتزاز السياسي

Print
"الأرياني": ميلشيا الحوثي لا تفقه لغة الحوار وتستخدم ملف صافر للابتزاز السياسي "الأرياني": ميلشيا الحوثي لا تفقه لغة الحوار وتستخدم ملف صافر للابتزاز السياسي
طالب المجتمع الدولي بممارسة أقصى درجات الضغط عليها لتلافي وقوع كارثة بيئية

قال معمر الأرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني إن الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين الأمم المتحدة ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشأن خزان النفط ‎صافر، محكوم عليها بالفشل الذريع.

وتفصيلاً، أوضح "الأرياني" أن التجارب والمعطيات وجولات الحوار السابقة تؤكد أن المليشيا الحوثية لا تفقه لغة الحوار، وأثبتت استخدامها ملف ناقلة صافر كمادة للمساومة والابتزاز السياسي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأشار الأرياني إلى فشل كل مساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة في تلافي الكارثة المتوقعة جراء تسرب أو غرق أو انفجار خزان النفط العائم ‎صافر، جراء استمرار تعنت ومراوغة مليشيا الحوثي الإرهابية، وتراجعها أكثر من مرة عن التزاماتها بالسماح لفريق أممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وصيانتها‏.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بممارسة أقصى درجات الضغط على مليشيا الحوثي، كخيار وحيد لحلحلة الملف وتلافي وقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية هي الأكبر في تاريخ البشرية، سيتضرر منها ملايين البشر، وستدفع ثمنها المنطقة والعالم لعقود قادمة.ميليشيا الحوثي الإرهابية وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الزكاة" تعلن عن مزادين علنيين لبيع سيارات في "جمرك الطوال وميناء جازان"

"الزكاة" تعلن عن مزادين علنيين لبيع سيارات في "جمرك الطوال وميناء جازان"

"مدني مكة" يحذر من حالة سحب ممطرة بالطائف وميسان

"مدني مكة" يحذر من حالة سحب ممطرة بالطائف وميسان

برعاية "الفيصل".. "برمجان القرآن" يصل حفل ختامه غداً ويُعلن الفائزين

برعاية "الفيصل".. "برمجان القرآن" يصل حفل ختامه غداً ويُعلن الفائزين

كارثة تلوح في الأفق.. "حرب إيرانية - تركية" على العراق يكشف كواليسها "صالح"

كارثة تلوح في الأفق.. "حرب إيرانية - تركية" على العراق يكشف كواليسها "صالح"