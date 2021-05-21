"الأرياني": ميلشيا الحوثي لا تفقه لغة الحوار وتستخدم ملف صافر للابتزاز السياسي

★ ★ ★ ★ ★

طالب المجتمع الدولي بممارسة أقصى درجات الضغط عليها لتلافي وقوع كارثة بيئية

قال معمر الأرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني إن الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين الأمم المتحدة ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشأن خزان النفط ‎صافر، محكوم عليها بالفشل الذريع.

وتفصيلاً، أوضح "الأرياني" أن التجارب والمعطيات وجولات الحوار السابقة تؤكد أن المليشيا الحوثية لا تفقه لغة الحوار، وأثبتت استخدامها ملف ناقلة صافر كمادة للمساومة والابتزاز السياسي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأشار الأرياني إلى فشل كل مساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة في تلافي الكارثة المتوقعة جراء تسرب أو غرق أو انفجار خزان النفط العائم ‎صافر، جراء استمرار تعنت ومراوغة مليشيا الحوثي الإرهابية، وتراجعها أكثر من مرة عن التزاماتها بالسماح لفريق أممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وصيانتها‏.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بممارسة أقصى درجات الضغط على مليشيا الحوثي، كخيار وحيد لحلحلة الملف وتلافي وقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية هي الأكبر في تاريخ البشرية، سيتضرر منها ملايين البشر، وستدفع ثمنها المنطقة والعالم لعقود قادمة.ميليشيا الحوثي الإرهابية وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني