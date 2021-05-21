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تحذير لمن يأخذ "الإسبرين".. استشاري: هذه الأطعمة تزيد سيولة الدم

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تحذير لمن يأخذ "الإسبرين".. استشاري: هذه الأطعمة تزيد سيولة الدم تحذير لمن يأخذ "الإسبرين".. استشاري: هذه الأطعمة تزيد سيولة الدم
ذكر منها أكثر من 2 جرام زنجبيل يومياً وقال: تؤثر على التصاق الصفائح

تحذير لمن يأخذ

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من بعض الأطعمة التي تزيد من سيولة الدم.

وقال "النمر"، في تغريدة من حسابه في "توتير":‏ "من يأخذ الإسبرين، يجب أن يكون حذِراً من الأطعمة التي تزيد سيولة الدم بالتأثير على التصاق الصفائح الدموية.

وتابع: "الزنجبيل أكثر من ٢ جرام يومياً، والجنكة، والجنسنج، والقسط الهندي هي من الأطعمة التي تزيد من سيولة الدم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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