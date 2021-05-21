كورونا عربياً.. 4357 إصابة في العراق و636 في الأردن

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358 حالة إيجابية في المغرب و212 في فلسطين

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1160494 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 35 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 16137 حالة، فيما تم تسجيل 4639 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1072026 حالة.

وفي السياق سجلت الأردن 636 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 729185 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 709290 حالة شفاء بعد تسجيل 601 حالة إضافية، كما سجلت 14 حالة وفاة لتصل حالات الوفاة إلى 9342 حالة.

كما سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين الى 516449.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9015، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 504757.

وسجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و383 حالة تعافٍ، وحالتي وفاة، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وسجلت السودان 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع عدد الإصابات بالسودان لتصل إلى 35،071 حالة منذ بداية ظهور الوباء، فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 2،568 حالة.