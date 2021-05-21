تعرف على صفات ومهام حراس أئمة الحرم المكي

★ ★ ★ ★ ★

مغردون يعبرون عن اعتزازهم بدور رجال الأمن

بعبارات الثناء والإطراء، سطر رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بدور رجال الأمن بالحرم المكي الشريف في تعاملهم مع بعض التصرفات التي قد تصدر من أشخاص يعانون اعتلالات نفسية كان آخرها ما حدث اليوم، وتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عندما حاول أحد الاشخاص الوصول إلى منبر الحرم المكي.

وعبر مغردون عبر وسم #الحرم_المكي والذي وصل إلى "الترند" عن اعتزازهم وفخرهم بالدور الكبير الذي يقوم به رجال الأمن وسرعة التصرف، في مثل هذه المواقف والتي لم تستغرق ثوانٍ للسيطرة عليه وإخراجه من الموقع.

وكانت "سبق" قد تناولت تقريراً عن صفات حراس الأئمة بالحرم المكي، وهم يتخذون أعلى درجات الحيطة والحذر حين خروج الإمام من مقر سكنه، وينتظره رجال القوة الخاصة لأمن الحرم المكي، ويحيطون به مشكِّلين طوقًا أمنيًّا، ويسيرون به حتى وقوفه في محراب الصلاة، تتابعهم غرفة المراقبة الإلكترونية.

ويقوم رجال القوة بالانتشار حول الإمام وحراسة الميكروفون أثناء الصلاة وفي جميع الأوقات لحين الانتهاء من استخدامه، إضافة إلى مراقبتهم لما يدور حول الإمام من حركات أو تصرفات تدعو إلى الشك أو الريبة؛ إذ لا تكاد ترف لهم عين، وما أن يرصدوا تصرفًا غريبًا حتى يبادروا بمعالجته فورًا دون أن يلحظ حتى من يكون بجانبه.

وبعد انتهاء الإمام من الصلاة يقوم رجال القوة أنفسهم بإعادة حراسة الإمام، والسير معه حتى عودته مرة أخرى إلى مقر سكنه.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة صرح بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام.