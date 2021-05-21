أخبار عاجلة

السعر طالع نازل .. يا ترى الوقت ملائم لشراء الذهب ولا لأ -
الشباب كما يجب أن يكون.. "شجرة النيل" مبادرة وطنية من شباب بتحب مصر -
السنوار: إسرائيل لم تدمر سوى 3% من أنفاقنا في غزة -
شاهد.. مقاتلات سو-34 الروسية تهاجم مطارا عسكريا -
"مدني مكة" يحذر من حالة سحب ممطرة بالطائف وميسان -
برعاية "الفيصل".. "برمجان القرآن" يصل حفل ختامه غداً ويُعلن الفائزين -
كارثة تلوح في الأفق.. "حرب إيرانية - تركية" على العراق يكشف كواليسها "صالح" -
هل ستلغى "أولمبياد طوكيو"؟ اليابان تجيب وتعقيب بـ"كم تكلف؟ والمأزق"! -
شرطة الشمالية تضبط 5 لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بـ "كورونا" -
بلدية بيشة ترفع ١٢ ألف طن مخلفات.. خلال أسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لن تصدق ما فعله أسترالي في لص حاول سرقته قبل 15 عاماً!

Print
لن تصدق ما فعله أسترالي في لص حاول سرقته قبل 15 عاماً! لن تصدق ما فعله أسترالي في لص حاول سرقته قبل 15 عاماً!
يعاني إضراب التخزين ولم يكن يخرج من منزله إلا نادراً حتى وفاته

لن تصدق ما فعله أسترالي في لص حاول سرقته قبل 15 عاماً!

احتفظ أسترالي يعاني اضطراب التخزين، لخمسة عشر عاماً، بجثة سارق كان قد قتله لدى محاولته السطو على منزله، واستخدم أكثر من 70 عبوة معطّر للجو لإخفاء رائحة التعفن، على ما ذكرت قناة "أيه بي سي" الأسترالية العامة.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، بيّن تحقيق الطب الشرعي أن "بروس روبرتس" المقيم في سيدني، قتل شاين سنيلمان، عندما كان الأخير يحاول السطو على منزله سنة 2002، واحتفظ بجثته في المنزل، وفق "أيه بي سي".


وتوفي "روبرتس" سنة 2017 لأسباب طبيعية؛ لكن لم يُعثر على رفات "سنيلمان" سوى بعد عام من ذلك وسط أكوام المخلفات على يد عناصر صيانة كانوا ينظفون المنزل.

وكانت الجثة محاطة بأكثر من 70 عبوة معطّر للجو استخدمها روبرتس لإخفاء رائحة العفن المتأتية من تحلل الجثة.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن "روبرتس" كان يعاني اضطراب التخزين (صعوبة مستمرة في التخلص من المقتنيات أو التخلي عنها بسبب الحاجة المستمرة إلى الاحتفاظ بها)، ولم يكن يخرج سوى في مناسبات نادرة من منزله حيث عُثر على حوالي 10 أسلحة نارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الزكاة" تعلن عن مزادين علنيين لبيع سيارات في "جمرك الطوال وميناء جازان"

"الزكاة" تعلن عن مزادين علنيين لبيع سيارات في "جمرك الطوال وميناء جازان"

"مدني مكة" يحذر من حالة سحب ممطرة بالطائف وميسان

"مدني مكة" يحذر من حالة سحب ممطرة بالطائف وميسان

برعاية "الفيصل".. "برمجان القرآن" يصل حفل ختامه غداً ويُعلن الفائزين

برعاية "الفيصل".. "برمجان القرآن" يصل حفل ختامه غداً ويُعلن الفائزين

كارثة تلوح في الأفق.. "حرب إيرانية - تركية" على العراق يكشف كواليسها "صالح"

كارثة تلوح في الأفق.. "حرب إيرانية - تركية" على العراق يكشف كواليسها "صالح"