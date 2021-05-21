أخبار عاجلة

السعر طالع نازل .. يا ترى الوقت ملائم لشراء الذهب ولا لأ -
الشباب كما يجب أن يكون.. "شجرة النيل" مبادرة وطنية من شباب بتحب مصر -
السنوار: إسرائيل لم تدمر سوى 3% من أنفاقنا في غزة -
شاهد.. مقاتلات سو-34 الروسية تهاجم مطارا عسكريا -
"مدني مكة" يحذر من حالة سحب ممطرة بالطائف وميسان -
برعاية "الفيصل".. "برمجان القرآن" يصل حفل ختامه غداً ويُعلن الفائزين -
كارثة تلوح في الأفق.. "حرب إيرانية - تركية" على العراق يكشف كواليسها "صالح" -
هل ستلغى "أولمبياد طوكيو"؟ اليابان تجيب وتعقيب بـ"كم تكلف؟ والمأزق"! -
شرطة الشمالية تضبط 5 لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بـ "كورونا" -
بلدية بيشة ترفع ١٢ ألف طن مخلفات.. خلال أسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جديد ليقظة أمن الحرم في التصدي لـ"مقتحم المنبر".. هنا إشادات تتوالى

Print
فيديو جديد ليقظة أمن الحرم في التصدي لـ"مقتحم المنبر".. هنا إشادات تتوالى جديد ليقظة أمن الحرم في التصدي لـ"مقتحم المنبر".. هنا إشادات تتوالى
مغردون يشيدون بتعاملهم السريع

فيديو جديد ليقظة أمن الحرم في التصدي لـ

لم تكن تنقص رجالَ الأمن المحيطين بمنبر خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، اليوم، اليقظةُ التي اعتادوها وتشربت بها أنفسهم خلال عملهم الأمني في حماية المسجد الحرام، والأئمة وقاصديه؛ لينقضوا على مقتحم المنبر خلال خطبة الإمام؛ ليثبتوا سرعة البديهة التي حالت بين المقتحم وبين المنبر ليقودوه إلى التحقيق لمعرفة الأسباب التي دفعته لفعلته المشينة.

وجاء ذلك بعد تداول مقطع جديد تظهر فيه يقظة رجال الأمن في التعامل مع أي طارئ يهدد قاصديه، فيما أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالعمل البطولي وردة الفعل من قبل رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام وتمكنهم منه في وقت قياسي.


وقال الإعلامي محمد الشقاء: "شكرًا أمننا.. هكذا هم رجالنا في كل المواقف، أبطال رغم مباغتته واندفاعه والعصا التي في يده، تم صده من أبطالنا، ولم يستطع تحريك الباب المؤدي لإمام الحرم".

وقال المغرد محمد العجمي: "أبطال في كل الحالات الإنسانية وحماية بيت الله ‏والحفاظ على أمنه، قليلة بحقهم كلمات الشكر والثناء بارك الله بهم وحفظهم من كل مكروه رجال أمننا وأبطالنا".

وتفاعل المغرد ناهر بن حضيض، بالقول: "الحمد لله الذي هيأ للبيت الحرام من يقوم بحراسته ويسهر على حمايته من عبث العابثين أصحاب الأفكار المنحرفة".

وأردف المغرد خالد عبدالله: "اللهم احفظ بلاد الحرمين من عبث العابثين وكيد الظالمين وأدم عليها الأمن والأمان".

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام.

وقال المتحدث: "تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو من كاميرات المراقبة يظهر لحظة اندلاع الحريق في مصفاة طهران للنفط

فيديو من كاميرات المراقبة يظهر لحظة اندلاع الحريق في مصفاة طهران للنفط

بالفيديو.. لحظة إنقاذ رضيع سقط بين قطار ورصيف

بالفيديو.. لحظة إنقاذ رضيع سقط بين قطار ورصيف

بالفيديو.. لحظة إنقاذ رضيع سقط بين قطار ورصيف

بالفيديو.. لحظة إنقاذ رضيع سقط بين قطار ورصيف

فيديو.. شاهد من أوقف المرور على طريق دائري في بريطانيا

فيديو.. شاهد من أوقف المرور على طريق دائري في بريطانيا