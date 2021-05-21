أخبار عاجلة

السعر طالع نازل .. يا ترى الوقت ملائم لشراء الذهب ولا لأ -
الشباب كما يجب أن يكون.. "شجرة النيل" مبادرة وطنية من شباب بتحب مصر -
السنوار: إسرائيل لم تدمر سوى 3% من أنفاقنا في غزة -
شاهد.. مقاتلات سو-34 الروسية تهاجم مطارا عسكريا -
"مدني مكة" يحذر من حالة سحب ممطرة بالطائف وميسان -
برعاية "الفيصل".. "برمجان القرآن" يصل حفل ختامه غداً ويُعلن الفائزين -
كارثة تلوح في الأفق.. "حرب إيرانية - تركية" على العراق يكشف كواليسها "صالح" -
هل ستلغى "أولمبياد طوكيو"؟ اليابان تجيب وتعقيب بـ"كم تكلف؟ والمأزق"! -
شرطة الشمالية تضبط 5 لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بـ "كورونا" -
بلدية بيشة ترفع ١٢ ألف طن مخلفات.. خلال أسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"فيفا" يوافق على مقترح الاتحاد السعودي بإقامة كل عامين

Print
خلال اجتماعه الـ71 وبأغلبية 166 صوتًا

وافق كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي عُقد في زيورخ السويسرية، يوم الجمعة، على مقترح الاتحاد السعودي للعبة الخاص بإقامة كل سنتين.

وقال الاتحاد السعودي في بيان مقتضب بثه عبر حسابه على "تويتر": "أعضاء كونغرس فيفا يصوتون في الاجتماع الـ71 بالموافقة على مقترح الاتحاد السعودي بدراسة جدوى إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بـ166 صوتًا، والفيفا يعتمد المقترح رسميًّا".

وجاء المقترح السعودي بفكرة إقامة وتنظيم كأس العالم لكرة القدم كل عامين بدلًا من النظام الحالي كل أربعة أعوام، للرجال وللسيدات، حسب إعلان الاتحاد الدولي "فيفا" في جدول أعماله للاجتماع، والمنشور عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

ووافق 166 اتحادًا دوليًّا على المقترح الذي رفضه 22، وأكد "فيفا" موافقته على دراسة جدوى المقترح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأخضر يواصل تحضيراته لتصفيات كأس العالم وآسيا

الأخضر يواصل تحضيراته لتصفيات كأس العالم وآسيا