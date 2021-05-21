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خلال اجتماعه الـ71 وبأغلبية 166 صوتًا

وافق كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي عُقد في زيورخ السويسرية، يوم الجمعة، على مقترح الاتحاد السعودي للعبة الخاص بإقامة كأس العالم كل سنتين.

وقال الاتحاد السعودي في بيان مقتضب بثه عبر حسابه على "تويتر": "أعضاء كونغرس فيفا يصوتون في الاجتماع الـ71 بالموافقة على مقترح الاتحاد السعودي بدراسة جدوى إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بـ166 صوتًا، والفيفا يعتمد المقترح رسميًّا".

وجاء المقترح السعودي بفكرة إقامة وتنظيم كأس العالم لكرة القدم كل عامين بدلًا من النظام الحالي كل أربعة أعوام، للرجال وللسيدات، حسب إعلان الاتحاد الدولي "فيفا" في جدول أعماله للاجتماع، والمنشور عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

ووافق 166 اتحادًا دوليًّا على المقترح الذي رفضه 22، وأكد "فيفا" موافقته على دراسة جدوى المقترح.

