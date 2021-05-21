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مشروع تدريبي يجري بالخرطوم بعناصر من التخصصات كافة

اكتملت الاستعدادات لانطلاق المشروع التدريبي السوداني المصري المُشترك، تحت اسم "حماة النيل"، والذي سيجري في السودان من 26 إلى 31 مايو الجاري.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، يشارك في المشروع التدريبي عناصر من كل التخصصات في الجيشين المصري والسوداني، وفق ما ذكر بيان للإعلام العسكري في السودان، الجمعة.



وقد وصلت القوات المصرية المشاركة في المشروع إلى قاعدة الخرطوم الجوية، بجانب أرتال من القوات البرية والمركبات التي وصلت بحراً.

وتأتي مناورة "حماة النيل" امتداداً للتعاون التدريبي المُشترك بين مصر والسودان، وقد سبقتها تدريبات "نسور النيل 1 و2".

وبحسب الإعلام العسكري، تهدف هذه التدريبات إلى تبادل الخبرات العسكرية وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين.