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للتصدي للتهديدات المتوقعة.. جيشا والسودان يستعدان لـ"حماة النيل"

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مشروع تدريبي يجري بالخرطوم بعناصر من التخصصات كافة

للتصدي للتهديدات المتوقعة.. جيشا مصر والسودان يستعدان لـ

اكتملت الاستعدادات لانطلاق المشروع التدريبي السوداني المصري المُشترك، تحت اسم "حماة النيل"، والذي سيجري في السودان من 26 إلى 31 مايو الجاري.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، يشارك في المشروع التدريبي عناصر من كل التخصصات في الجيشين المصري والسوداني، وفق ما ذكر بيان للإعلام العسكري في السودان، الجمعة.


وقد وصلت القوات المصرية المشاركة في المشروع إلى قاعدة الخرطوم الجوية، بجانب أرتال من القوات البرية والمركبات التي وصلت بحراً.

وتأتي مناورة "حماة النيل" امتداداً للتعاون التدريبي المُشترك بين والسودان، وقد سبقتها تدريبات "نسور النيل 1 و2".

وبحسب الإعلام العسكري، تهدف هذه التدريبات إلى تبادل الخبرات العسكرية وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين.

للتصدي للتهديدات المتوقعة.. جيشا مصر والسودان يستعدان لـ

للتصدي للتهديدات المتوقعة.. جيشا مصر والسودان يستعدان لـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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