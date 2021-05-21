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4 مخيمات علاجية مجانية.. سفير المملكة بالخرطوم يستقبل فريق "سلمان للإغاثة"

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"جعفر": المركز نفذ جملة مشروعات.. قوافل طبية وجسر غذاء وصل كل الولايات

4 مخيمات علاجية مجانية.. سفير المملكة بالخرطوم يستقبل فريق

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، أمس بالخرطوم؛ الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضح "جعفر" أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد نفذ مؤخرًا جملة من المشروعات المتواصلة والمكثفة شملت العديد من القوافل الطبية لمواجهة وجسر المساعدات الغذائية التي وصلت لكل الولايات السودانية، مشيراً إلى أن المركز بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني سيقوم خلال الأيام القادمة بإرسال وفدين إلى غرب وشرق السودان لدراسة الحاجات الملحة وتنفيذ مشروعات بشأنها.


ووقف السفير على الترتيبات النهائية للحملات العلاجية التي ينفذها المركز بالشراكة مع مؤسسة البصر الخيرية، والتي تشمل إقامة أربع مخيمات علاجية مجانية في الفترة من 21 مايو حتى 14 يونيو، تجرى خلالها حوالي 1,600 عملية مجانية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بجانب توزيع 1,600 نظارة و4,000 قطرة لكل مخيم في عدد من الولايات السودانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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