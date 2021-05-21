أخبار عاجلة

"مدني مكة" يحذر من حالة سحب ممطرة بالطائف وميسان -
برعاية "الفيصل".. "برمجان القرآن" يصل حفل ختامه غداً ويُعلن الفائزين -
كارثة تلوح في الأفق.. "حرب إيرانية - تركية" على العراق يكشف كواليسها "صالح" -
هل ستلغى "أولمبياد طوكيو"؟ اليابان تجيب وتعقيب بـ"كم تكلف؟ والمأزق"! -
شرطة الشمالية تضبط 5 لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بـ "كورونا" -
بلدية بيشة ترفع ١٢ ألف طن مخلفات.. خلال أسبوع -
خطباء الجوامع: قرار قصر استخدام مكبرات الصوت يوافق فتاوى العلماء -
شوف مصر من فوق ..رحلة مدهشة في أكبر بالون طائر فى العالم -
شريف دسوقي يتحدث لأول مرة من داخل المستشفى ادعولي يا جماعة..الفنان يواصل رحلة العلاج والتأهيل النفسي -
تظاهرات تضامنية مع حي الشيخ جراح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العدل": مركز تدقيق الدعاوى ينجز 1,5 مليون عملية

Print
"العدل": مركز تدقيق الدعاوى ينجز 1,5 مليون عملية "العدل": مركز تدقيق الدعاوى ينجز 1,5 مليون عملية
رفع الكفاءة التشغيلية وزاد سرعة الفصل في القضايا

ساهم مركز تدقيق الدعاوى بوزارة العدل، في انخفاض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى، بما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.

وقالت وزارة العدل: عدد العمليات التي نفذها مركز تدقيق الدعاوى بلغ أكثر من 1,5 مليون عملية، لتدقيق القضايا الواردة إلى أكثر من 180 محكمة، منذ تأسيسه في 1441هـ؛ مما ساهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وسرعة الفصل في القضايا، والتيسير على المتقاضين.

وأضافت: المركز يهدف إلى خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة؛ حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقاً للعدالة الناجزة.

وأكدت الوزارة أن المركز يأتي ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مدني مكة" يحذر من حالة سحب ممطرة بالطائف وميسان

"مدني مكة" يحذر من حالة سحب ممطرة بالطائف وميسان

برعاية "الفيصل".. "برمجان القرآن" يصل حفل ختامه غداً ويُعلن الفائزين

برعاية "الفيصل".. "برمجان القرآن" يصل حفل ختامه غداً ويُعلن الفائزين

كارثة تلوح في الأفق.. "حرب إيرانية - تركية" على العراق يكشف كواليسها "صالح"

كارثة تلوح في الأفق.. "حرب إيرانية - تركية" على العراق يكشف كواليسها "صالح"

هل ستلغى "أولمبياد طوكيو"؟ اليابان تجيب وتعقيب بـ"كم تكلف؟ والمأزق"!

هل ستلغى "أولمبياد طوكيو"؟ اليابان تجيب وتعقيب بـ"كم تكلف؟ والمأزق"!