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مركز الأطراف الصناعية في عدن يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين

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بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

مركز الأطراف الصناعية في عدن يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين

واصل مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة عدن تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال شهر أبريل 2021م، تقديم 460 خدمة وزعت على 339 مستفيدا، حيث تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 151 مريضا اشتملت بين تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 188 شخصاً.


ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

مركز الأطراف الصناعية في عدن يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين

مركز الأطراف الصناعية في عدن يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين

مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل محافظة عدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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