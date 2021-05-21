أخبار عاجلة

"مدني مكة" يحذر من حالة سحب ممطرة بالطائف وميسان -
برعاية "الفيصل".. "برمجان القرآن" يصل حفل ختامه غداً ويُعلن الفائزين -
كارثة تلوح في الأفق.. "حرب إيرانية - تركية" على العراق يكشف كواليسها "صالح" -
هل ستلغى "أولمبياد طوكيو"؟ اليابان تجيب وتعقيب بـ"كم تكلف؟ والمأزق"! -
شرطة الشمالية تضبط 5 لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بـ "كورونا" -
بلدية بيشة ترفع ١٢ ألف طن مخلفات.. خلال أسبوع -
خطباء الجوامع: قرار قصر استخدام مكبرات الصوت يوافق فتاوى العلماء -
شوف مصر من فوق ..رحلة مدهشة في أكبر بالون طائر فى العالم -
شريف دسوقي يتحدث لأول مرة من داخل المستشفى ادعولي يا جماعة..الفنان يواصل رحلة العلاج والتأهيل النفسي -
تظاهرات تضامنية مع حي الشيخ جراح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا

Print
"الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا "الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا

أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1136) حالة مؤكدة، وتعافي (980) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8775) حالة منها (1331) حالة حرجة.

وأوصت "الصحة" بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا؛ مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتةً إلى أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة، ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لا تزال قائمة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (438705) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (422706) حالات .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (10) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7224) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (81678) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

اليونان تفتتح جزراً "خالية" من فيروس كورونا للسياح

اليونان تفتتح جزراً "خالية" من فيروس كورونا للسياح

رئيس منظمة الصحة العالمية: "سيكون من الخطأ الفادح الاعتقاد بأن خطر فيروس كورونا قد انتهى"

رئيس منظمة الصحة العالمية: "سيكون من الخطأ الفادح الاعتقاد بأن خطر فيروس كورونا قد انتهى"