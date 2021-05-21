نقابة الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال الإسرائيلي دمّر أكثر من 33 مؤسسة إعلامية

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خلال حربه الأخيرة على قطاع غزة

قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن الاحتلال الإسرائيلي دمّر أكثر من 33 مؤسسة إعلامية خلال حربه الأخيرة على قطاع غزة.

فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس، إن 20 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في المسجد الأقصى، ظهر اليوم.

وكشفت وزارة الداخلية في غزة، أن الاحتلال ركز على استهداف الأمن الداخلي لمنعه من مواجهة عمليات الاحتلال، وطالبت المجتمع الدولي بإدخال طواقم ومعدات إسناد للدفاع المدني في غزة لإزالة آثار العدوان، وقالت إن عمليات إزالة الأنقاض ستستغرق وقتًا طويلاً بسبب ضعف الإمكانات.نقابة الصحفيين الفلسطينيين