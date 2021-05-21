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عرّض حياته والآخرين للخطر.."المرور": ضبطنا مفحط الدمام "ناشر المقاطع"

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فيديوهات روجها بمواقع التواصل وجرى إحالته لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً

عرّض حياته والآخرين للخطر..

ضبط ‏مرور المنطقة الشرقية، قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يمارس التفحيط في مدينة الدمام، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي على منصّة "تويتر"، اليوم، تغريدة قال فيها: إنه تم ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يمارس التفحيط في مدينة الدمام، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

عرّض حياته والآخرين للخطر..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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