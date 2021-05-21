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الشؤون الإسلامية بجازان تنظم دورة علمية للدعاة في صامطة

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يقدّمها وكيل الدعوة حول منهج النبي بالدعوة إلى الله.. الليلة

الشؤون الإسلامية بجازان تنظم دورة علمية للدعاة في صامطة

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بفرعها بمنطقة جازان، مساء اليوم الجمعة، دورة علمية عبر البث المباشر للدعاة، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة يقدمها وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد المكلف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، عبر قناة الجمعية الرسمية باليوتيوب.

وتأتي الدورة ضمن فعاليات دورات الشيخ عبدالله القرعاوي العلمية التي ينظمها الفرع سنوياً في إطار برامجه العلمية والدعوية لفئة الدعاة.

يأتي ذلك تماشياً مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتطوير قدرات العاملين في الحقل الدعوي للقيام بواجباتهم تجاه المجتمع.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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