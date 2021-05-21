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وزير الخارجية يستعرض مع الأمين العام للأمم المتحدة آخر التطورات في فلسطين المحتلة

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وزير الخارجية يستعرض مع الأمين العام للأمم المتحدة آخر التطورات في فلسطين المحتلة وزير الخارجية يستعرض مع الأمين العام للأمم المتحدة آخر التطورات في فلسطين المحتلة
تناولا الجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين

وزير الخارجية يستعرض مع الأمين العام للأمم المتحدة آخر التطورات في فلسطين المحتلة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لمناقشة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين المحتلة، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وحضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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