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"الصحة العالمية" تدعو لمضاعفة الاستثمار الوطني في أنظمة المعلومات الصحية

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"الصحة العالمية" تدعو لمضاعفة الاستثمار الوطني في أنظمة المعلومات الصحية "الصحة العالمية" تدعو لمضاعفة الاستثمار الوطني في أنظمة المعلومات الصحية
للاستعداد بشكل أفضل لتفشي الأمراض في المستقبل

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم، دول العالم إلى مضاعفة الاستثمار في أنظمتها الوطنية للمعلومات الصحية للاستعداد بشكل أفضل لتفشي الأمراض في المستقبل، وضمان التقدم السريع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة بحلول عام 2030.

وأكدت المنظمة في تقرير الصحة العالمية الذي صدر اليوم أن جائحة كوفيد 19 فرضت تحديات كبيرة علي صحة السكان ورفاهيتهم على مستوى العالم، وأعاقت التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف منظمة الصحة العالمية ثلاثة المليارات، التي تسعى إلى تمتع مليار شخص إضافي بالصحة والرفاهية، واستفادة مليار شخص إضافي بالتغطية الصحية الشاملة وتمتع مليار شخص بحماية أفضل من حالات الطوارئ بحلول عام 2023.

وقد كشف الوباء عن أوجه عدم المساواة طويلة الأمد بين فئات الدخل، وعطل الوصول إلى الأدوية الأساسية والخدمات الصحية، وضغط على قدرات القوى العاملة الصحية، وكشف عن وجود ثغرات كبيرة في أنظمة المعلومات الوطنية.

ووفقاً لتقرير أصدرته المنظمة اليوم فقد تم الإبلاغ عن إصابة 153 مليون شخص بكوفيد 19 حتى أول مايو و3،2 ملايين حالة وفاة حول العالم.

منظمة الصحة العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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