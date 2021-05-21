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مدير "الصحة العالمية" يشيد بالدور الريادي الإنساني للمملكة

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مدير "الصحة العالمية" يشيد بالدور الريادي الإنساني للمملكة مدير "الصحة العالمية" يشيد بالدور الريادي الإنساني للمملكة
"تيدروس" ناقش مع "الواصل" مسار العمليات الإغاثية في اليمن

مدير

أشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس؛ بالدور الريادي الإنساني للمملكة العربية ، وخاصة الدعم السخي الذي قدّمته لدعم الأشقاء في اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل؛ مع مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم؛ الذي شهد مناقشة عديد من القضايا وأوجه التعاون المشترك بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية، ومسار العمليات الإغاثية والإنسانية في اليمن.

وتمّ التطرق كذلك إلى سبل تعزيز وتفعيل البرامج الإنسانية التي يدعمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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