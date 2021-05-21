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فتح بوابات سد وادي رابغ لتصريف 10 ملايين متر مكعب.. الأحد المقبل

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بموافقة "الفضلي".. وبعد التأكد من عدم وجود عوائق تغيّر مجرى

فتح بوابات سد وادي رابغ لتصريف 10 ملايين متر مكعب.. الأحد المقبل

وافق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على فتح بوابات سد وادي رابغ بمنطقة مكة المكرمة، الأحد المقبل؛ وذلك لتصريف 10 ملايين متر مكعب من المياه، ولمدة 30 يوماً بمعدل تصريف 4 م3 بالثانية.

يأتي ذلك بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار على مجرى وادي رابغ، بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات المعنية.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي: لجنة فتح بوابات سد وادي رابغ والمكونة من عدة جهات حكومية، باشرت أعمال المسح وتمشيط الوادي؛ للتأكد من عدم وجود أي عوائق أو تعدٍّ، يغيّر مجرى الماء؛ حفاظاً على سلامة الارواح والممتلكات.

جدير بالذكر أن سد وادي رابغ هو سد خرساني، افتتح عام 1430هـ، ويبلغ طوله 380 متراً، وبارتفاع 80.5 متر في حين تبلغ طاقته الاستيعابية 220.250.000 متر مكعب.

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواطنين والمقيمين للابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

فتح بوابات سد وادي رابغ لتصريف 10 ملايين متر مكعب.. الأحد المقبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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