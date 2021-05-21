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"السياحة" تعيّن "غلوريا جيفارا مانز" في منصب كبيرة المستشارين

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"السياحة" تعيّن "غلوريا جيفارا مانز" في منصب كبيرة المستشارين "السياحة" تعيّن "غلوريا جيفارا مانز" في منصب كبيرة المستشارين
تعدّ واحدة من أكثر النساء تأثيراً في قطاع السياحة العالمي

أعلنت وزارة السياحة ، تعيين غلوريا جيفارا مانزو؛ الرئيسة السابقة للمجلس العالمي للسفر والسياحة في منصب كبيرة المستشارين في وزارة السياحة، والتي تعدّ واحدة من أكثر النساء تأثيراً في قطاع السياحة العالمي.

وتحمل "مانزو" الماجستير في إدارة الأعمال من كلية كيلوج للإدارة بجامعة نورث وسترن.

وشغلت في السابق منصب رئيسة المجلس العالمي للسفر والسياحة من 2017 إلى 2021، حيث مثلت قطاع السياحة والسفر الخاص على مستوى العالم.

وعملت مستشارة خاصة للشؤون الحكومية لدى كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد ومركزالصحة والسلامة البيئية، حيث عملت على تنفيذ مبادرات في مجال التنمية السياحية من 2013 إلى 2017.

وشغلت "مانزو"؛ منصب وزيرة السياحة في المكسيك، والرئيس التنفيذي لمجلس الترويج السياحي في المكسيك من 2010 إلى 2012، حيث نجحت في تنمية قطاع السياحة في المكسيك، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً.

وعملت كذلك في منصب الرئيس التنفيذي لشبكة سيبر للسفر، وهي مشروع مشترك في المكسيك من 2005 إلى2010، كما كانت نائب الرئيس لإدارة البائعين وحلول الخدمة في سيبر للسفر من 2003 إلى 2005.

وقالت الوزارة عبر موقعها في تويتر: يسرنا أن نرحب بخبيرة السياحة العالمية غلوريا جيفارا؛ في السعودية التي ستعمل مستشارة في وزارة السياحة لتسهم بخبرتها الواسعة مع فريق الوزارة للانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة تنمية قطاع السياحة في المملكة، في إطار رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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