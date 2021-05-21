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تقرير إسرائيلي: هجوم حادّ على الجيش والمؤسسات الأمنية واتهامهم بالعجز والضعف

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تقرير إسرائيلي: هجوم حادّ على الجيش والمؤسسات الأمنية واتهامهم بالعجز والضعف تقرير إسرائيلي: هجوم حادّ على الجيش والمؤسسات الأمنية واتهامهم بالعجز والضعف
قال: لم يحققوا أي نتيجة عملياتية ناجحة في الحرب على غزة

تقرير إسرائيلي: هجوم حادّ على الجيش والمؤسسات الأمنية واتهامهم بالعجز والضعف

كشف تقرير إسرائيلي أن وزراء في الإسرائيلية وجّهوا انتقادات شديدة لأداء المؤسسة الأمنية في الحرب على غزة، وذلك خلال جلسة للكابينيت، التي عقدت مساء أمس، وبحثت وقف إطلاق النار.

وطبقاً لصحيفة "هآرتس"، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزراء الأعضاء في الكابينيت، قلقون من انتهاء "العملية العسكرية" على غزة، وسط أجواء تعكس انتصاراً لحركة "حماس".

ووجّه وزراء في الكابينيت انتقادات حادة للاستخبارات الإسرائيلية التي وُصِفَت بـ"عديمة الفائدة"، وذلك لـ"عجزها عن طرح أهداف من شأنها "تغيير واقع" الهجوم الإسرائيلي على القطاع، وقيل خلال الجلسة إن الحملة العدوان "لم تحقق أي نتيجة عملياتية ناجحة".

كما قيل في جلسة الكابينيت إن سلاح الجو الإسرائيلي "فشل في تدمير معظم الأنفاق الدفاعية لحماس"، كما شهدت جلسة الكابينيت توجيه انتقادات شديدة اللهجة لتجنب القيادة العسكرية والسياسية في "إسرائيل"، اجتياح القطاع وتنفيذ عملية برية، والاكتفاء بضربات معظمها جوية.

وتساءل الوزراء الإسرائيليون عن كيفية استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة حتى نهاية العملية العسكرية، وانتقدوا فشل الجيش الإسرائيلي في اغتيال قيادات بارزة في حركة "حماس"، بحجم يحيى السنوار أو محمد الضيف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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