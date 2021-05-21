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تعرَّف على وباء "الفطر الأسود" القاتل المنتشر في الهند

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تعرَّف على وباء "الفطر الأسود" القاتل المنتشر في الهند تعرَّف على وباء "الفطر الأسود" القاتل المنتشر في الهند
تسبّب في وفاة نحو 50 % من الحالات

تعرَّف على وباء

قالت السلطات المسؤولة عن القطاع الصحي في الهند، إنه يجب الإعلان عن حالة وباء في عدد من الولايات بعد ارتفاع حالات الإصابة بـ "الفطر الأسود" القاتل.

هذه العدوى النادرة تسبّبت في الوفاة في نحو 50 في المئة من الحالات، وقد يُنقذ بعض المرضى فقط بعد إزالة عظم الفك أو العين.

الأشهر الأخيرة شهدت آلاف الإصابات بـ "الفطر الأسود" التي أثّرت في مرضى الكورونا المتعافين، ومن هم في طور التعافي.

ويشتبه الأطباء في أن تكون لذلك صلة بالستيرويدات المستخدمة في علاج كوفيد-19.

ويتعرّض مرضى السكري بشكل خاص لخطر الإصابة، ويبدو أنهم يصابون بالفطر الأسود بعد 12 إلى 14 يوماً من شفائهم، طبقاً لـ "بي بي سي".

ولم يتضح بعد عدد الإصابات بالعدوى الجديدة في أنحاء البلاد، التي تشهد حالياً موجة قاتلة ثانية من انتشار كوفيد-19، تسبّبت في وفاة عشرات الآلاف.

وقال وزير الصحة في ولاية ماهاراشترا، راجيش توب؛ في الأسبوع الماضي، إن هناك 1500 حالة إصابة في الولاية، وهي واحدة من أكثر المناطق تضرراً خلال الموجة الثانية لانتشار كوفيد-19 في الهند.الهند الفطر الأسود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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