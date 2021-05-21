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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 21 مسجدًا في 6 مناطق

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 21 مسجدًا في 6 مناطق "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 21 مسجدًا في 6 مناطق
بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 21 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 6 مناطق بعد ثبوت 21 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 104 يوماً 1261 مسجداً ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة، اليوم، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها سبعة بمنطقة مكة المكرمة وستة بمنطقة الرياض وثلاثة في كل من منطقتي الباحة وجازان ومسجد في كل من منطقة نجران وعسير .

وذكرت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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