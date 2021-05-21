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الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

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الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين
دعت جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام به

الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش؛ باتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام به.

وقال غوتيريش في تصريح صحفي "أرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل بعد 11 يوماً من الأعمال العدائية".

وكانت قد أعلنت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار متبادل ومتزامن في قطاع غزة، بدءاً من الساعة الثانية، فجر الجمعة، بتوقيت فلسطين.

وستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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